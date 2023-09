Energia: Egitto, il governo ripristina l'elettricità in tutto il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Egitto ha deciso di ripristinare l'elettricità in tutte le zone del Paese a partire da domani, 29 settembre. Lo ha riferito il giornale egiziano "Youm7", sottolineando che il consumo di elettricità diminuirà a causa dell'abbassamento delle temperature. Lo scorso luglio, il governo aveva deciso di tagliare l'elettricità per un'ora in tutte le regioni del Paese per risparmiare sui consumi energetici, a causa della scarsità di gas. La decisione del governo del Cairo coincide con l'inizio del nuovo anno accademico per garantire la fornitura elettrica a tutti gli edifici scolastici. (Cae)