Spagna: partiti indipendentisti catalani chiedono nuovo referendum per sostenere governo Sanchez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uniti per la Catalogna (JxCat) e Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) hanno sottoscritto un testo in cui si afferma che non daranno il loro sostegno al possibile governo spagnolo di Pedro Sanchez se "non ci sarà l'impegno a lavorare per rendere effettive le condizioni per lo svolgimento del referendum" di indipendenza. Entrambi i partiti hanno concordato questo testo come parte di una delle proposte di risoluzione che saranno votate domani nell'ultima sessione del dibattito di politica generale del Parlamento catalano. Dopo aver chiesto l'amnistia per gli indipendentisti catalani come requisito imprescindibile per favorire l'investitura alla presidenza di Sanchez, ora Erc e JxCat hanno messo sul tavolo un'altra, difficile, richiesta.(Spm)