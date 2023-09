Diritti: Di Stefano (Udc-FI), proporrò mozione su Roma Capitale della donna nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Proporrò una mozione in Campidoglio affinché Roma sia dichiarata capitale della donna nel 2024, nella speranza che la maggioranza di centro-sinistra ed il Sindaco Gualtieri siano sensibili al tema e sostengano la mia proposta". Lo ha dichiarato il capogruppo Udc-Forza Italia in Assemblea capitolina, Marco Di Stefano durante il suo intervento di questo pomeriggio alla XXI edizione del convegno internazionale "Donne del mondo a Roma", svoltosi presso il Museo dell'Ara Pacis. "Non solo 8 marzo: per me la donna deve essere protagonista 365 giorni all'anno, ed è per questo che ho pensato che Roma, città splendida, la nostra capitale, con la sua maestosa visibilità nel mondo intero, potrebbe diventare per tutto il 2024 la capitale delle donne. Un intero anno - ha spiegato Di Stefano - un anno in cui le donne possano avere la giusta visibilità, con la loro forza e la loro delicatezza; un anno in cui non si debbano narrare solo le storie di cronaca nera che purtroppo ogni giorno riempiono i giornali, con le notizie dei tanti femminicidi e delle violenze e maltrattamenti che spesso le donne sono costrette a subire proprio da parte di quegli uomini che dicono di amarle; un anno in cui alla ribalta siano le notizie di cronaca bianca, con testimonianze che raccontano di donne vincenti, di donne affermate, di donne che hanno preso le loro rivincite nella società, senza rinunciare però al loro nobile ruolo di mogli e a quello meraviglioso di madri": questa la proposta di Marco Di Stefano, capogruppo Udc-Forza Italia in Assemblea Capitolina, durante il suo intervento di questo pomeriggio alla XXI edizione del convegno internazionale Donne del mondo a Roma, svoltosi presso il Museo dell'Ara Pacis. Proporrò una mozione in Campidoglio affinché Roma sia dichiarata capitale della donna nel 2024, nella speranza che la maggioranza di centro-sinistra ed il Sindaco Gualtieri siano sensibili al tema e sostengano la mia proposta, ha concluso Di Stefano. (Com)