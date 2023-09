Torino: gli appuntamenti di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- PiemonteOre 9:30, Torino, Grattacielo della Regione, Sala Trasparenza, via Nizza 330, il vicepresidente Carosso interviene alla presentazione agli enti interessati del bando sulle Green communitiesOre 9:30, l’assessore Poggio partecipa in videocollegamento a "Canavese Travel Open Day", momento di incontro-conferenza per fare il punto sul turismo in CanaveseOre 10, Alessandria, Azienda ospedaliera, Salone di rappresentanza, l'assessore Poggio partecipa al convegno "Comunità e identità: l’evoluzione dell’Ospedale tra passato, presente e futuro"Ore 10, Alba (CN), Centro Ricerche Pietro Ferrero, via Pietro Ferrero 19, il presidente Cirio apre la quinta edizione degli Stati generali dell'Export "Il sostegno al sistema paese, tra grandi e piccole medie imprese"; alle ore 11 presente anche l'assessore ProtopapaOre 10, Pollenzo (CN), Aula magna dell'Università di Scienze gastronomiche, piazza Vittorio Emanuele II 9, l'assessore Protopapa partecipa al 52° convegno internazionale di elicicoltura Chiocciola Metodo Cherasco (segue) (Rpi)