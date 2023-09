Torino: gli appuntamenti di domani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- TorinoOre 9:30, Castello del Valentino: l'assessora Foglietta è presente all'apertura dell'International Symposium EU-Italy Energy daysOre 10, Piazza San Carlo: la vicesindaca Favaro è presente all'apertura dell'evento World Heart Day 2023Ore 10:30, Città Metropolitana, Sala Conferenze, corso Inghilterra 7: l'assessore Rosatelli partecipa al convegno 'Tema autori di violenza di genere'Ore 10:30, Comune di Pinerolo, Sala Consiliare: l'assessore Chiavarino partecipa all'inaugurazione del 'Festival Eroica', seconda edizione del festival della viticoltura eroica e del formaggio d'alpeggioOre 11, Scuola Centro Civico, centro ITER, via Bardonecchia 34: l'assessora Salerno è presente all' Anteprima catalogo "Crescere in città 2023/2024. Percorsi di crescita presente e futura"Ore 12, Orto Botanico in viale Mattioli 25: in occasione della Notte dei Ricercatori, l'assessore Tresso partecipa all'evento WeTree di messa a dimora di un olmo del Caucaso per ricordare Alma dal Co, giovanissima ricercatrice morta tragicamente nel novembre scorso nel mare di PantelleriaOre 17:30, Musei Reali, Teatro romano: l'assessora Foglietta è presente all'apertura ufficiale della Notte Europea delle Ricercatrici e dei RicercatoriOre 19, Officine Grandi Riparazioni: l'assessora Foglietta è presente alla chiusura dell'Italian Tech Week. (Rpi)