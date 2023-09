Imprese: Cdp, Cda approva nuove operazioni per 1 miliardo di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A queste si aggiunge anche un’operazione finalizzata a sostenere la crescita delle Pmi attive in specifiche aree dei Balcani, con effetti positivi sui livelli occupazionali nei Paesi di riferimento. In coerenza con gli obiettivi Esg definiti nel Piano strategico 2022-2024, il Cda ha approvato la Politica generale sul Responsible Procurement, volta a definire standard etici, economici, sociali e ambientali con l’obiettivo non solo di guidare Cdp nella selezione dei propri fornitori in ottica di premialità, ma anche di verificare che le controparti si impegnino a loro volta a promuoverne i principi e a garantire il rispetto dei requisiti di sostenibilità nella loro catena di approvvigionamento. La politica include anche un Codice di condotta per i fornitori ispirato ai valori già espressi nel Codice etico di Cdp. (Com)