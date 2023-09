Caivano: Rastrelli (Fd'I), grido dolore di don Patriciello non passerà inosservato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il commosso e disperato grido di dolore della comunità di don Maurizio Patriciello, ascoltato oggi in audizione presso le Commissioni Giustizia ed Affari costituzionali del Senato, non passerà inosservato". E' quanto affermato dal senatore napoletano di Fratelli d'Italia, segretario della commissione Giustizia di Palazzo Madama, Sergio Rastrelli. "Le incessanti operazioni di polizia ad altissimo impatto sono infatti solo la prima e necessaria risposta dello Stato - ha aggiunto Rastrelli - Siamo impegnati in Parlamento nella conversione di un provvedimento legislativo che prevede interventi straordinari sul territorio, ribadiamo l'impegno a non lasciare mai solo don Maurizio". (Ren)