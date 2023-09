Vaticano: processo, Segreteria di Stato chiede 177 milioni di euro di danni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un risarcimento di 177 milioni e 818 mila euro per i "gravissimi danni" morali e reputazionali: è quanto richiesto dalla professoressa Paola Severino, che difende la parte civile Segreteria di Stato, nell'udienza di oggi del processo sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato e della compravendita del Palazzo di Londra. Tale cifra sarebbe necessaria per "una campagna di ristoro dell'immagine danneggiata" a livello mondiale. La legale ha chiesto anche la condanna a una provvisionale, da versare subito all'atto della condanna di primo grado, pari a 98 milioni 473 mila euro, e anche che la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento del risarcimento. La Severino ha riepilogato tutti i fatti al centro del processo evidenziando come quanto accaduto abbia "provocato un grave pregiudizio all'immagine dell'istituzione". In relazione agli investimenti speculativi, ha parlato di "mercanti nel Tempio", il cui ingresso è stato "consentito dal cardinale Becciu", allora sostituto della Segreteria di Stato. La Severino ha specificato che nel processo la Segreteria di Stato chiede solo i danni morali e d'immagine, mentre i danni patrimoniali saranno chiesti dall'Apsa (Amministrazione del patrimonio della Sede apostolica), a cui il Papa ha trasferito la proprietà e la gestione dei beni e dei fondi che prima erano della Segreteria di Stato. L'avvocato di parte civile dello Ior, Roberto Lipari, ha invece richiesto il risarcimento dei fondi che sarebbero stati sottratti dagli imputati per un totale di 206 milioni 493 mila 665 euro, che si aggiungono ai danni morali, di cui Lipari ha chiesto al Tribunale una "liquidazione equitativa", e a quelli reputazionali, stabiliti da una perizia in 987 mila 494 euro. (Civ)