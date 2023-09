Vaticano: legali Becciu su processo, richieste scontate ma cardinale innocente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una nota diffusa al termine dell'udienza odierna, i legali del cardinale Angelo Becciu, Maria Concetta Marzo e Fabio Viglione, hanno diffuso una nota nella quale si legge: "Le richieste di risarcimento del danno avanzate dalle parti civili e, tra queste, dalla Segreteria di Stato, sono in linea con il ruolo dalle stesse tipicamente svolto nei processi. Ma il cardinale Becciu non ha commesso alcun reato e conseguentemente non ha arrecato alcun danno. Il suo agire – prosegue il comunicato – è stato sempre ispirato alla tutela della Santa Sede. Il processo lo ha dimostrato in modo netto e pertanto confidiamo nel giudizio terzo ed imparziale del Tribunale". (Civ)