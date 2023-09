Fincantieri: Graziano, futuro sarà sempre più complesso, investire sui giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il futuro sarà molto più complesso anche a causa dei cambiamenti geopolitici ed economici. Dobbiamo investire sulle giovani generazioni perché rappresentano una speranza e toccherà a loro contribuire al cambiamento, andando verso un futuro che sarà sempre più sfidante”. Lo ha detto il presidente di Fincantieri, Claudio Graziano, intervenendo alla quinta edizione di “The young hope. La Scuola di fino a prova contraria”. “Rispetto ai grandi cambiamenti geopolitici – ha chiarito –, il conflitto russo-ucraino è il più simbolico, il più visibile, è quello che ha riportato la guerra convenzionale in Europa e che ha riproposto, appunto, parole come guerra e nemico, concetti che molti osservatori pensavano sepolti. La guerra è il fenomeno che più di tutti condiziona le trasformazioni geopolitiche”. “Evidentemente – ha aggiunto – viviamo in un momento in cui, al centro dell’attenzione, in tutta la loro importanza, ci sono concetti essenziali quali l'Unione europea della difesa e della sicurezza, la Nato e il ruolo del nostro Paese”. (Rin)