Latina: minaccia con coltello addetti servizi sociali per 150 euro, arrestato minorenne a Cori

- Minaccia con un coltello gli addetti ai servizi sociali, intimandogli di dargli 150 euro. Per questo, i carabinieri hanno arrestato un ragazzo minorenne, residente in provincia di Latina. È successo lo scorso 27 settembre a Cori, in provincia di Latina. Il minorenne, con l’intento di intimorire i malcapitati, li ha raggiunti presso i loro Uffici e con fare minaccioso, dopodiché li ha minacciati e li ha intimati, con l’uso di un coltello, di consegnargli la cifra di 150 euro. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Cori, che hanno arrestato il ragazzo con l'accusa di tentata estorsione. (Rer)