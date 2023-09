Migranti: Ue vicina a intesa su regolamento su gestione crisi, Italia chiede più tempo per esaminare la proposta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dossier ha subito un'accelerata netta nella giornata di ieri, quando il cancelliere tedesco Scholz ha assicurato il sostegno della Germania ai trattati sul Patto. Parole confermate anche oggi al Consiglio di Bruxelles, quando la ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, ha ribadito la posizione nel corso dell'intervento nella sessione pubblica del Consiglio Affari interni. "È noto che la Germania vuole altre esenzioni per i centri di permanenza temporanea per gruppi specifici di persone, bambini e familiari", ha detto. Oggi, però, "ci assumeremo la nostra responsabilità e approveremo questo compromesso, che riteniamo sia stato ottimamente negoziato dalla Spagna, votando a favore", ha aggiunto. La posizione italiana è stata spiegata dal ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, a Berlino che, in conferenza stampa con l'omologa tedesca Annalena Baerbock, ha rilevato come l'Italia non ha espresso parere contrario alla proposta della presidenza spagnola del Consiglio dell'Ue. "Prendere del tempo non vuol dire che si pensa che non si debbano salvare le persone in mare. Noi salviamo persone ogni giorno. Noi siamo contro le organizzazioni che gestiscono i traffici di esseri umani, che come ho detto sono le stesse che trafficano in armi e droga", ha affermato Tajani, chiarendo che la richiesta del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, è stata quella di prendere tempo per analizzare al meglio la proposta dal punto di vista giuridico. (segue) (Beb)