Migranti: Ue vicina a intesa su regolamento su gestione crisi, Italia chiede più tempo per esaminare la proposta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La proposta della presidenza spagnola ha ottenuto un grande sostegno. Stiamo trovando il giusto equilibrio che gli Stati membri sosterranno, e sono sicura che tra pochi giorni avremo anche la decisione formale sull'approccio generale alla proposta sulla crisi", ha dichiarato Ylva Johansson, commissaria Ue agli Affari interni, nel corso della conferenza stampa finale di Bruxelles. Stando alle parole di Commissione e presidenza spagnola, quindi, si parla di accordo in via di definizione, salvo alcuni dettagli ancora da chiarire. L'opposizione italiana, a quanto si apprende, si giocherebbe su una clausola che riguarda le Ong, per escludere i loro interventi nelle operazioni di salvataggio, che non dovrebbero essere considerate una "strumentalizzazione" quando non hanno "l'obiettivo di destabilizzare l'Unione e uno Stato membro". L'argomento è stato alla base delle polemiche politiche fra Italia e Germania degli scorsi giorni. Il "problema non è salvare" i migranti nel Mar Mediterraneo, ma "non avere le organizzazioni governative che li raccolgono e li portano in Italia", ha affermato ancora Tajani a Berlino. L'accordo sul regolamento per la gestione delle crisi, dovrebbe comunque essere trovato a giorni, ha detto il ministro spagnolo Grande-Marlaska, "prima del vertice Ue informale di Granada" del prossimo 6 ottobre. "Non ci sono grandi ostacoli politici all'accordo", ha ribadito la commissaria Ue agli Affari interni Ylva Johansson, perchè "questa è una decisione che spetta al Coreper", il comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati Ue. (Beb)