Fisco: Leo, obiettivo governo è confermare taglio cuneo 2024 e rimodulazione Irpef

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno degli obiettivi del governo è confermare per il 2024 il taglio del cuneo fiscale di sette punti a cui pensiamo di aggiungere anche una rimodulazione delle aliquote dell'Irpef. Lo ha dichiarato il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, ospite a “Cinque minuti” in onda questa sera su Rai 1. “Ovviamente dobbiamo ancora fare i calcoli, l'obiettivo è quello di agire in modo congiunto”, ha aggiunto. (Rin)