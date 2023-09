Vaticano: Papa incontra preti del territorio nel quartiere romano di Primavalle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo pomeriggio, poco dopo le ore 16, Papa Francesco si è diretto alla parrocchia di Santa Maria della Salute a Primavalle, quartiere di Roma, dove è stato accolto dal vicegerente per la diocesi di Roma, dal parroco e dal vice parroco, per avere uno scambio con i circa 35 preti del territorio della prefettura. Al termine, poco dopo le ore 18, ha fatto rientro in Vaticano. Lo comunica la sala stampa della Santa Sede. (Civ)