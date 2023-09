© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.REGIONEL'assessore all'Ambiente e Clima Giorgio Maione partecipa all'inaugurazione del nuovo impianto OMB di Rezzato/Bs.Omb, via Giovanni XXIII, 80 Rezzato/Bs (ore 9)L'assessore alla Protezione Civile, Romano La Russa, interviene al raduno interregionale di Protezione Civile del Nord Italia. All'appuntamento sono presenti anche il ministro per la Protezione Civile e Difesa del mare, Nello Musumeci, e il presidente della Regione, Attilio Fontana. A seguire, nel pomeriggio, l'assessore La Russa, partecipa all'esercitazione antincendio boschivo all'interno del Parco del Ticino nel territorio di Castano Primo (MI).Auditorium Testori, piazza Città di Lombardia (ore 9:30)L'assessore al Turismo, Moda e Marketing territoriale Barbara Mazzali partecipa a Mantova alla seconda “Giornata della Navigazione Interna”.Lungolago Gonzaga, pontile A, Mantova (ore 9:30)Massimo Sertori, assessore a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, partecipa alle celebrazioni dei 100 anni della Centrale idroelettrica Venina.Centrale Edison Venina, via Pradella, 15 Piateda/So (ore 10:30)Intitolazione del Belvedere del 39° piano di Palazzo Lombardia a Silvio Berlusconi. Intervengono, tra gli altri il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e il ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini.Palazzo Lombardia, Piazza città di Lombardia, 1 (ore 11)L'assessore al Turismo, Moda e Marketing territoriale Barbara Mazzali partecipa al "New Deals -Future Economy Festival" di Desenzano del Garda.Teatro Alberti, via Santa Maria, 49 Desenzano del Garda/Bs (ore 14:30)L'assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, partecipa all'evento 'New Deals, future economy festival'.Teatro Alberti, via Santa Maria, 49 Desenzano del Garda/Bs (ore 17:30)L'assessore alla Casa e Housing sociale Paolo Franco prende parte alla cerimonia inaugurale del Galà del Mais Spinato di Gandino (Bg).Pala Spinato, Piazza XXV aprile – Gandino/Bg (ore 18:30)L'assessore ad Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, partecipa alla finale del premio di Coldiretti "Oscar Green".Azienda Perla del Garda, via Fenil Vecchio, 9 Lonato del Garda/BS (ore 19)VARIEIn occasione della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci organizza una serata ad ingresso liberocon incontri, workshop, dj set e performance.Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, Via San Vittore, 21 (ore 18)Workshop “Più efficienza energetica negli edifici, meno emissioni di carbonio incorporate”, promosso da Gruppo A2A e Kyoto Club nell’ambito della Milano Green Week 2023.Casa dell'energia e dell'Ambiente, Piazza Po, 3 (ore 10)MONZAConferenza stampa per presentare la collaborazione per l’organizzazione di corsi gratuiti aperti alla cittadinanza sulla disostruzione pediatrica. Intervengono l'assessore al Welfare Egidio Riva, il Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale Salvagente Mirko Damasco, il Presidente del Comitato di Monza della Croce Rossa Italiana Dario Funaro.Comune di Monza Sala Giunta, 2° piano, Piazza Trento e Trieste (ore 12) (Rem)