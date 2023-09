Decreto Asset: Lega, misure importanti su trasporti e semplificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Tra gli emendamenti al dl Asset, “interventi concreti in tema di trasporti e semplificazione”. Lo hanno dichiarato Nino Germanà, Tilde Minasi e Manfredi Potenti, senatori della Lega in commissione Ambiente e Trasporti. “Dentro provvedimenti importanti come quello sui taxi e l'estensione delle licenze, per venire incontro alle esigenze delle grandi città. Previsto un fondo da 37 milioni per l'autotrasporto, per il rinnovo del parco veicolare in un'ottica ecologicamente sostenibile”, hanno proseguito. “Poi – hanno aggiunto – le novità in materia di concessioni marittime, introducendo un nuovo criterio uniforme per l'aggiornamento dell'indice Istat allo scopo di evitare applicazioni a macchia di leopardo. Si modificano i criteri di finanziamento per il trasporto pubblico locale, con l'obiettivo di favorire il riparto tra le Regioni, prevedendo per le amministrazioni un termine di adeguamento di due anni agli obiettivi”. “Sono queste le misure di competenza del Mit, guidato da Matteo Salvini, che ringraziamo per il contributo, dimostrando ancora una volta concretezza e impegno per lo sviluppo del Paese", hanno concluso (Rin)