Latina: aggressioni e minacce nei confronti della moglie, allontanato marito violento

- Aggressioni fisiche e minacce di morte, spesso amplificate dall'abuso di bevande alcoliche, nei confronti della moglie. Per questo, i carabinieri di Aprilia hanno dato esecuzione alla misura cautelare interdittiva del divieto di avvicinamento alla persona offesa a carico di un uomo. È successo lo scorso 26 settembre, a Campoverde, nel comune di Aprilia in provincia di Latina. La misura cautelare è stata emessa dall’Autorità giudiziaria di Latina che ha concordato pienamente con gli esiti investigativi dell’Arma di Campoverde, che hanno evidenziato gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia. La condotta dell’uomo, indiano, degenerata nel novembre del 2022, consisteva in aggressioni fisiche e minacce di morte, spesso amplificate dall’abuso di bevande alcoliche, nei confronti della donna. L’intervento dei militari dell’Arma, e il supporto che si è protratto sotto forma di sostegno alla vittima anche dopo gli episodi di violenza, ha inciso sull’avvio di un percorso di recupero che la donna sta affrontando insieme alle realtà civiche presenti sul territorio a favore delle vittime di violenza. (Rer)