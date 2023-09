Decreto Giustizia: Ascari (M5s), ok a mio odg contro pedopornografia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo la vergognosa bocciatura dell'emendamento a mia prima firma, che avrebbe consentito di utilizzare le intercettazioni anche per contrastare la pornografia minorile e la detenzione di materiale pedopornografico, abbiamo costretto il governo ad assumere l'impegno a introdurre questa norma in un prossimo provvedimento. Questa estensione delle intercettazioni è un passo fondamentale. Non è possibile che alle inusitate violenze che si consumano in Italia contro le bambine e i bambini si risponda solo con gli slogan e le passerelle, come quelle di Caivano, teatro di gravissime violazioni dei diritti e dell'integrità dei minori. Adesso non daremo tregua al governo finché questa norma non entrerà in vigore". Lo afferma la deputata del Movimento cinque stelle, Stefania Ascari. (Rin)