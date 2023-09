Usa: processo per frode alla Trump Organization, tra i testimoni anche l’ex presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procuratrice generale di New York, Letitia James, vuole chiedere a Donald Trump e a tre dei suoi figli di testimoniare nel quadro del processo civile per frode che prenderà il via la prossima settimana. Stando agli atti giudiziari, la lista di 28 testimoni include anche l’ex presidente, insieme ai figli Donald Jr., Ivanka ed Eric. La procuratrice intende anche ascoltare la testimonianza di Michael Cohen, ex avvocato personale di Trump, e Allen Weisselberg, ex chief financial officer della Trump Organization. L’ex presidente è stato accusato di frode, per avere sopravvalutato illegalmente gli asset gestiti dalla Trump Organization, al fine di ottenere benefici fiscali e assicurativi. (Was)