Veneto: Marcon (Upi), al trasporto pubblico non verranno tagliati 30 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Grazie all'impegno congiunto al trasporto pubblico locale non verranno tagliati 30 milioni. Ad affermarlo è stato Stefano Marcon, presidente di Upi Veneto, che negli scorsi giorni aveva espresso la propria preoccupazione in materia facendo richiesta di una revisione della proposta nel decreto legge numero 104 del 10 agosto 2023 che avrebbe previsto dal 10 ottobre un taglio di 30 milioni dal Fondo nazionale trasporti. "Un profondo grazie al presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, alla vicepresidente Elisa De Berti, a tutti i parlamentari della Lega di Treviso, che si sono da subito attivati, al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e al viceministro Rixi e all'intero governo - ha dichiarato Marcon - che hanno accolto con sensibilità e tempestiva attenzione l'urgenza di rivedere una proposta che avrebbe davvero gravato pesantemente su un settore strategico, quello del trasporto pubblico, ancora reduce dagli effetti post-pandemici, dai rincari energetici e dei carburanti. Uno straordinario esempio di sinergia e collaborazione tra il governo, la regione Veneto e gli Enti locali, nel dare risposte immediate alle esigenze del territorio e soluzioni concrete a beneficio dei cittadini. Un importante segnale di attenzione che risolve nell'immediato una grave criticità, con l'auspicio che possa essere il preludio di un'azione più strutturale a sostegno del trasporto pubblico". La nuova riduzione prevista e approvata sarà di 800.000 euro. (Rev)