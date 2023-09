Torino: Appendino e Maiorino (M5s), sconfitta per famiglie arcobaleno con decisione Corte appello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora una brutta pagina per i diritti dei bambini, ancora un vuoto da parte dello Stato che non ha una legge per il pieno riconoscimento delle famiglie arcobaleno. La decisione assunta dalla Corte d'Appello di Torino che ha rigettato il reclamo di Antonella e Claudia, le mamme di due gemelli nati tramite fecondazione eterologa all'estero. Lo hanno affermato in una nota stampa le parlamentari del Movimento 5 stelle Chiara Appendino e Alessandra Maiorino. "Segna una nuova sconfitta dello Stato di diritto di fronte ai cittadini che chiedono solo che venga riconosciuto ciò che già esiste nella realtà, negli affetti, nei sentimenti. Ai due bambini viene negato il diritto ad avere due mamme e il riconoscimento di tutta la rete parentale, perché in Italia non c'è una legge che lo consenta. Come tutti sanno, la Corte Costituzionale ha stabilito che il tortuoso iter dell'adozione in casi particolari non è un istituto adatto a garantire la migliore tutela possibile ai minori. Ma la maggioranza ha altro a cui pensare: la propaganda", hanno concluso Appendino e Maiorino. (Rpi)