Russia: Putin, nostra economia sta sviluppando battendo i record

- L'economia russa sta crescendo, superando in alcuni settori i record sovietici. E' quanto ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso di un incontro con i governatori di 16 enti territoriali eletti a seguito delle elezioni regionali che si sono svolte in Russia all'inizio di settembre. "Per quanto possa sembrare strano a qualcuno dall'estero, ovvero coloro che si aspettavano che qui tutto crollasse, l'economia sta al contrario guadagnando slancio, l'industria sta sviluppando più che mai, l'agricoltura sta stabilendo nuovi e nuovi record, la costruzione si sta sviluppando a un ritmo che non era in epoca sovietica", ha affermato il presidente. Secondo Putin, la pressione esterna è stata un potente incentivo per la crescita delle industrie nazionali e per lo sblocco del potenziale del Paese. Lo sviluppo delle economie regionali, ha proseguito il capo dello Stato, è un fattore chiave per il benessere delle famiglie russe e per risolvere i problemi demografici e sociali. Putin ha esortato i governatori di prestare una maggiore attenzione allo sviluppo di tutti i tipi di infrastrutture da cui dipende direttamente la crescita economica e la qualità della vita dei cittadini. (Rum)