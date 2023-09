Montenegro: Istituto statistica, nei primi otto mesi scambio con l'estero pari a 2,95 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'interscambio estero totale del Montenegro nei primi otto mesi del 2023 è stato di 2,95 miliardi di euro, il 6,8 per cento in più rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Lo ha annunciato oggi l'Ufficio di statistica del Paese (Monstat). Il valore delle merci esportate ammonta a 453,7 milioni di euro, ovvero il 3,5 per cento in meno rispetto al periodo di confronto. Le importazioni sono aumentate del 9 per cento e ammontano a 2,5 miliardi di euro. La copertura delle importazioni da parte delle esportazioni è quindi del 18,2 per cento, mentre un anno prima la stessa era stata del 20,5 per cento. Nella struttura delle esportazioni i più rappresentati sono i combustibili minerali e i lubrificanti, per 201,6 milioni di euro, mentre nella struttura delle importazioni, le macchine e i mezzi di trasporto per 573,6 milioni di euro. I maggiori partner commerciali esteri nelle esportazioni sono stati la Serbia con 118,6 milioni di euro, la Bosnia Erzegovina con 57,9 milioni di euro e la Slovenia con 55,8 milioni di euro. I maggiori partner commerciali esteri nelle importazioni sono stati la Serbia con 440,9 milioni di euro, la Cina con 283 milioni e la Germania con 231,5 milioni di euro.(Seb)