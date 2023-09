Ucraina: Zelensky a colloquio con ministro Difesa francese Lecornu, focus su difesa aerea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha discusso oggi il rafforzamento della difesa dell'Ucraina con il ministro della Difesa francese, Sebastien Lecornu, giunto a Kiev in visita non annunciata. Lo ha detto lo stesso Zelensky in un messaggio su Telegram. "Una particolare attenzione è stata prestata al rafforzamento della difesa aerea ucraina", ha precisato il presidente. Zelensky ha inoltre ringraziato la Francia per il supporto e l'assistenza militare già fornita. "Insieme siamo in grado di fare ancora di più per proteggere la libertà e la vita", ha concluso. (Kiu)