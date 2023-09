Sanità: Fedriga-Alparone (Regioni), siglata ipotesi Ccnl dirigenza sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Firmata oggi, presso l'Aran, l'ipotesi di Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza sanitaria-Triennio 2019-2021. “Si tratta di un contratto - ha spiegato il presidente del Comitato di settore Regioni-Sanità, Marco Alparone - che riguarda 120 mila medici e 14 mila dirigenti sanitari nell’ambito del quale sono state introdotte significative novità per quanto riguarda il sistema degli incarichi dirigenziali, l’orario di lavoro, le prestazioni aggiuntive, l’indennità di esclusività e il sistema delle relazioni sindacali". "Un contratto importante - ha sottolineato il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga - che non interverrà solo sul tema delle retribuzioni ma anche sulle condizioni di lavoro per una categoria che, negli ultimi anni, è stata sottoposta a forti pressioni e che ha bisogno di un Piano strategico che tuteli la professionalità del singolo e la tenuta del sistema sanitario pubblico. L’ipotesi sottoscritta è frutto di un percorso produttivo che ha visto tutte le parti - sindacali e datoriali - lavorare per il miglioramento della qualità della vita dei medici e della sicurezza delle cure per i pazienti”. (Rin)