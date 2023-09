Nagorno-Karabakh: governo spagnolo annuncia un milione di euro in aiuti umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri spagnolo uscente, Jose Manuel Albares, ha annunciato oggi che la Spagna stanzierà un milione di euro in aiuti umanitari per assistere gli armeni in fuga dall'enclave del Nagorno-Karabakh. Lo ha detto a Murcia nel corso di una conferenza stampa a seguito della riunione ministeriale informale sugli Affari generali dell'Unione Europea. "Oggi abbiamo attivato un contributo aggiuntivo attraverso la Croce Rossa", ha dichiarato il capo della diplomazia di Madrid. Albares ha ricordato che il contributo della Spagna, soprattutto attraverso l'Agenzia spagnola per la cooperazione internazionale allo sviluppo (Aecid), è già presente in termini di assistenza alle popolazioni sfollate. Al di là di questi aiuti permanenti, il ministro ritiene "assolutamente necessario" garantire i diritti della popolazione armena sfollata in un "esodo di massa preoccupante" e che "allarma" il governo spagnolo. Allo stesso modo, ha sottolineato la necessità che gli aiuti, sia spagnoli che di altri Paesi, possano "circolare liberamente" e raggiungere la popolazione colpita. (Spm)