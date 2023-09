Imprese: Banca Ifis, economia italiana della Bellezza vale circa 500 miliardi di euro, 26 per cento Pil nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel periodo, questo è cresciuto del +8 per cento, certificando una piena ripresa dalla crisi pandemica. Lo sviluppo è stato intenso su tutti i comparti: turismo culturale e paesaggistico e imprese sia design-driven, quelle guidate da una forte componente di design, sia purpose-driven, ovvero le imprese guidate da uno scopo sociale. La convergenza tra il “bello e ben fatto” e il “buon lavoro” sembra sempre più esprimere un motore per l’intera economia italiana. La crescita del valore prodotto rispetto al 2019 (+37 miliardi di euro) è stata generata per il 47 per cento dalle imprese purpose-driven, per il 29 per cento dal turismo culturale e naturalistico e per il 24 per cento dalle imprese design-driven. A livello di settori, sono 8 quelli che hanno contribuito alla crescita del Pil della Bellezza rispetto al 2019: Agroalimentare (13 miliardi di euro) e Turismo (11 miliardi di euro) sono quelli che hanno registrato l’aumento maggiore, ma bene hanno fatto anche Tecnologia, Cosmetica, Sistema Casa, Ambiente, Orologeria e Gioielleria e Automotive, grazie al forte sviluppo dell’approccio purpose-driven. Per l’edizione 2023 del Market Watch “Economia della Bellezza”, l’Ufficio studi di Banca Ifis ha scelto di dedicare un focus particolare a quanto l’eccellenza della manifattura made in Italy tragga origine dal lavoro dei Maestri. d’Arte. La principale evidenza è che il “saper fare” artigiano contribuisce ancora al 54 per cento del fatturato della manifattura italiana. In quasi nove casi su dieci, le imprese della manifattura considerano l’artigianalità non sostituibile da macchinari. In un business sempre più globale, in cui i mercati internazionali richiedono un posizionamento differenziante, rappresentare la qualità e l’unicità del prodotto italiano è una delle sfide alle quali è chiamata la manifattura del nostro Paese. Secondo le rilevanze del Market Watch, per le imprese manifatturiere italiane il valore aggiunto del lavoro artigianale ricopre un ruolo rilevante nella produzione, sia in fase di progettazione sia di realizzazione. (segue) (Com)