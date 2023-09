Karabakh: Usa annunciano dispiegamento di unità per coordinare aiuti umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid) ha annunciato il dispiegamento di una unità per l’assistenza nella gestione delle emergenze (Dart) nel Caucaso meridionale, che si occuperà di coordinare l’arrivo e la distribuzione degli aiuti umanitari Usa nella regione del Nagorno-Karabakh. La misura è stata annunciata in una nota dall’amministratrice dell’agenzia, Samantha Power, che questa settimana si è recata in visita in Armenia dopo le recenti tensioni militari con l’Azerbaigian. “L’operazione militare lanciata da Baku è inaccettabile, e ha peggiorato una situazione già critica sul piano umanitario”, ha detto, accusando le autorità azerbaigiane di avere bloccato per nove mesi il corridoio di Lachin, un passaggio cruciale per far arrivare cibo, medicinali, carburante e altri aiuti ai residenti del Nagorno-Karabakh. (Was)