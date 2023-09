Decreto Giustizia: Bonetti (Azione-Iv), governo fa cassa con 8x1000

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova contribuisce alla piena realizzazione della democrazia della nostra società" Elena Bonetti

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

20 luglio 2021

- "Ritengo estremamente grave che il governo, in modo del tutto unilaterale, abbia alterato la disciplina che regola l'8x1000 diminuendo le risorse a disposizione degli enti beneficiari. Il decreto del governo oggi in conversione alla Camera non solo modifica le finalità del fondo, scegliendo in modo arbitrario e unilaterale la destinazione della quota riferita alle scelte non espresse, ma di fatto sottrae queste risorse dalla disponibilità della redistribuzione tra gli enti beneficiari secondo criteri di proporzionalità come la legge che ha istituito l'8x1000 prevedeva". Lo afferma Elena Bonetti, deputata di Azione-Italia viva-Renew Europe, che prosegue: "La maggioranza fa cassa con l'8x1000 per pagare delle politiche che dovrebbero avere coperture diverse e che probabilmente mancano. Ma diminuire il fondo a disposizione per l'8x1000 è una decisione grave, che mi vede contraria e sulla quale invito la maggioranza a tornare nei prossimi provvedimenti modificandola".(Rin)