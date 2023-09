Decreto Asset: Di Girolamo (M5s), è un provvedimento "retromarcia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Un decreto legge "dovrebbe essere fatto di scelte, e il decreto legge Asset è un altro di quei provvedimenti in cui il governo Meloni ha fatto una scelta sola: non fare assolutamente nulla. E' un decreto 'retromarcia': dopo tanti annunci estivi strombazzati a reti unificati, la maggioranza è tornata indietro sulla tassazione sugli extraprofitti, rendendola un obolo quasi facoltativo. Sul caro-voli si è piegata ai diktat Ryanair, facendo ormai di quella britannica la vera compagnia di bandiera italiana. Ha penalizzato ancora una volta il settore dell'autotrasporto, già zavorrato da un anno di immobilismo di Meloni e banda sul caro-gasolio. E non ha risolto nulla neanche sulla questione dei taxi, nonostante l'annuncite cronica del duo Urso-Salvini". Lo ha detto la senatrice del Movimento cinque stelle, Gabriella Di Girolamo, a seguito della sua dichiarazione di voto in Aula al Senato sulla fiducia sul decreto legge Asset. "Non citiamo, poi, il superbonus 110 per cento: a parte sparare balle sull'inesistente sfascio contabile, quando c'è da sbloccare i crediti incagliati il governo fa sempre spallucce e anche oggi il problema lo risolveremo domani - ha aggiunto la parlamentare -. Meloni nell'approdare a palazzo Chigi disse che voleva tenere un diario delle cose fatte: ipotesi tramontata, poiché ad oggi quel diario avrebbe solo pagine bianche. Per fortuna, nel mood 'non fare nulla' ci è finito anche il tanto sventagliato ponte sullo Stretto, opera che non verrà mai realizzata. I compensi per i manager e gli amichetti della Società del Ponte quelli invece ci sono, e li pagheremo noi italiani. Il decreto legge Asset è il nulla. Anzi, è solo un altro mattone ben inserito nella e ormai stratificata inadeguatezza di questo governo".(Rin)