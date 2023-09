Azerbaigian-Armenia: ministero Esteri di Baku, Erevan nega sua responsabilità di ultimi 30 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Armenia nega “senza mezzi termini” la propria responsabilità per oltre 30 anni di aggressione militare e occupazione dei territori dell’Azerbaigian, come anche i massacri e i crimini contro l’umanità. È quanto riferisce in un comunicato il ministero degli Esteri di Baku, in risposta alla dichiarazione rilasciata ieri dall’omologo dicastero di Erevan, “che distorce e fuorvia apertamente la comunità internazionale riguardo alla guerra dei 44 giorni e alle misure adottate dopo la guerra”. “La guerra dell'Azerbaigian contro l'occupazione e l'aggressione dell'Armenia è sempre stata una guerra giusta, e le misure antiterrorismo dell'Azerbaigian di questo settembre hanno legittimamente annullato la minaccia proveniente dalle forze armate armene illegali di stanza nel Paese, in chiara violazione di tutte le norme e principi del diritto internazionale”, si legge nella nota, in cui viene precisato che Baku non ha mai preso di mira i civili armeni. “Per quanto riguarda le affermazioni infondate sulla riluttanza a risolvere la situazione con mezzi politici e diplomatici, vorremmo ricordare alla parte armena come questo Paese abbia silurato tutti gli sforzi di pace non solo durante i 30 anni di occupazione, ma anche durante il periodo postbellico”, sottolinea il ministero azerbaigiano. (segue) (Rum)