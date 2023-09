Azerbaigian-Armenia: ministero Esteri di Baku, Erevan nega sua responsabilità di ultimi 30 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dicastero degli Esteri di Baku osserva nel comunicato che “mentre il 21 settembre il primo ministro armeno Nikol Pashinyan ha affermato che non esisteva alcuna minaccia diretta per la popolazione civile, la divulgazione da parte del ministero degli Esteri di Erevan secondo cui esiste una "pulizia etnica" degli armeni locali dimostra chiaramente quanto incoerente e falsa sia la politica e la narrativa dell'Armenia”. “Ribadiamo che l'Azerbaigian non ha nulla a che fare con la decisione degli armeni locali della regione del Karabakh dell'Azerbaigian di trasferirsi in Armenia o in qualsiasi altro Paese. Siamo disposti a creare per loro condizioni di vita migliori rispetto a quelle che avevano sotto ostaggio della giunta militare creata dall'Armenia”, si legge nella nota. “L'Azerbaigian è determinato a reintegrare i residenti armeni come cittadini con pari diritti e la Costituzione, la legislazione nazionale dell'Azerbaigian e gli impegni internazionali che abbiamo assunto forniscono una base solida a tal fine”, sottolinea il ministero di Baku. “Comprendiamo quanto addolori l'Armenia vedere un regime separatista instaurato nei territori dell'Azerbaigian crollare e scomparire davanti ai suoi occhi, ma ora sarebbe meglio per loro concentrarsi sulla costruzione della pace e della fiducia con l'Azerbaigian, basata sul rispetto delle regole territoriali, integrità e sovranità, sia nelle parole che nei fatti”, conclude il comunicato. (Rum)