Torino: Udu e Giovani Democratici, aggressione fascista a presidio studentesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'aggressione fascista contro un presidio studentesco. E' quanto denunciano gli studenti di Udu e i Giovani Democratici di Torino in un video pubblicato su Facebook. L'episodio sarebbe avvenuto questa notte durante il presidio contro il caro affitti davanti al Campus Einaudi. "Siamo stati colpiti da una vera e propria rapina a mano armata operata da tre individui che inneggiavano al duce e facevano il saluto romano. Siamo stati minacciati e appellati come zecche - spiegano gli attivisti di Udu e Gd. A chi nega il pericolo fascista noi l'abbiamo visto in faccia temendo per la nostra incolumità", concludono. (Rpi)