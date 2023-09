Migranti: presidenza spagnola, accordo su regolamento crisi è questione di giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue è molto vicina all'accordo sul Regolamento sulla gestione delle crisi migratorie. A dirlo il ministro dell'Interno spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, nella conferenza stampa finale del Consiglio Ue Affari interni di Bruxelles. "Abbiamo affrontato la situazione del Patto sulla migrazione e l'asilo, consapevoli di dover dare una risposta efficace e soddisfacente a una sfida di grande importanza per il futuro dell'Unione", ha detto. "Lo scambio di opinioni e di impressioni è stato di grande aiuto per progredire nei negoziati sul Regolamento sulla crisi che, come sapete, è una questione chiave nel tratto finale del negoziato del Patto. Credo che siamo molto vicini a raggiungere l'accordo necessario", ha aggiunto. "Il lavoro degli ultimi giorni e delle ultime settimane, da parte di tutte le delegazioni dei 27 Stati membri, è stato davvero importante e ci permette di essere ottimisti sul fatto che ci sono ancora dettagli da limare, ma che nei prossimi giorni potremo annunciare questo approccio generale al regolamento sulla crisi, che ci permetterà di affrontare i negoziati con il Parlamento", ha proseguito Grande-Marlaska. "Sono questioni di sfumature che spesso richiedono un po' più di tempo per essere finalizzate e per raggiungere l'accordo", ha concluso. (Beb)