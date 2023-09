Ex Ilva: Landini (Cgil), grande soddisfazione per riuscita sciopero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo grande soddisfazione per la riuscita dello sciopero di oggi. Le lavoratrici e i lavoratori hanno giudicato inutile l'incontro di ieri tra sindacati di categoria e governo, che ancora una volta ha dimostrato di non andare oltre le dichiarazioni di intenti e di non saper dare alcuna risposta sulla vertenza dell’ex gruppo Ilva". Lo dichiara il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, nel giorno dello sciopero di 24 ore dei lavoratori tarantini di Acciaierie d'Italia, dei lavoratori e delle lavoratrici dell'indotto, e dei cassintegrati dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria. "Vista la drammatica situazione che denunciamo ormai da molto tempo, continuiamo a pretendere non sfilate, ma soluzioni concrete sia per tutto il personale coinvolto, sia per i cittadini della comunità pugliese", conclude Landini.(Rin)