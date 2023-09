Migranti: dal governo tedesco 400 mila euro a Comunità Sant’Egidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco ha stanziato 400 mila euro per la Comunità di Sant’Egidio, parte dei finanziamenti per le organizzazioni non governative operanti nel soccorso in mare e nell’assistenza a terra ai profughi che attraversano il Mediterraneo. È quanto affermato dal ministero degli Esteri di Berlino, come riferisce il quotidiano “Bild”. La Comunità di Sant’Egidio riceverà i fondi dell’esecutivo federale per progetti di assistenza ai migranti sul territorio italiano. La Ong tedesca Sos Humanity otterrà, invece, 800 mila euro per le operazioni di salvataggio dei profughi in mare. (Geb)