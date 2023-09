Francia: conferenza internazionale tra Paesi favorevoli al nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperta oggi a Parigi una conferenza internazionale di due giorni organizzata sotto l'egida del governo francese e dell'Ocse, alla quale partecipano una ventina di Paesi favorevoli al nucleare. Tra i paesi rappresentati, ci sono Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Corea del Sud, Polonia, Romania e Svezia. Per l'Italia, è presente il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica. L'obiettivo è quello di "definire delle roadmap per rilanciare il nucleare a livello mondiale e a contribuire così al raggiungimento degli obiettivi di neutralità carbone rafforzando al sicurezza energetica", ha affermato la ministra francese della Transizione energetica, Agnes Pannier-Runacher. Oltre ai ministri, all'evento partecipano anche alcune industrie del settore, come ad esempio Edf, Westinghouse e Mitsubishi. Dalla conferenza dovrebbe emergere una dichiarazione ministeriale nella quale si ricorderà il carattere "indispensabile" dell'atomo.(Frp)