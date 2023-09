Nadef: Castellone (M5s), è fallimento politica economica governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Eccolo qui il numero del fallimento: 0,8 per cento. Il governo Meloni, in soli undici mesi, ha fatto ripiombare l'Italia nelle sabbie mobili della crescita zero. Nel 2023 l'Italia 'crescerà', si fa per dire, solo dello 0,8 per cento. L'esecutivo Meloni lo ha dovuto certificare nella Nadef, ovvero la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, il documento economico che precede la legge di Bilancio". Lo scrive su Facebook la vicepresidente del Senato, Mariolina Castellone, del Movimento cinque stelle. "Siamo di fronte al più che prevedibile fallimento della politica economica del governo Meloni - aggiunge la parlamentare -. Un governo che ha ereditato un Paese cresciuto del 12 per cento nel biennio 2020-2021, anni direttamente coinvolti dalle coraggiose politiche economiche del governo Conte e del M5s, e adesso lo ha risprofondato nella stagnazione. Se si tagliano tutti gli investimenti, purtroppo, non serve la sfera di cristallo per intuire che l'esito non può che essere nefasto. Tutto questo avrà conseguenze gravi per lavoratori, famiglie e imprese già sfibrate da un carrello della spesa i cui prezzi aumentano ancora del 10 per cento, da un caro benzina senza freni e da un caro mutui schiacciante". (segue) (Rin)