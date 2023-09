Nadef: Castellone (M5s), è fallimento politica economica governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Castellone prosegue: "Con il crollo della crescita del Pil, infatti, si sta già registrando un buco nelle entrate fiscali. Ci saranno meno risorse a disposizione degli italiani. Di fronte a questo disastro il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, provano disperatamente a rispostare l'attenzione su presunte eredità sfavorevoli del superbonus. Allora mettiamo in fila una volta per tutte la verità dei numeri: il superbonus ha contribuito alla crescita record del 12 per cento del Pil nel biennio 2021-2022; grazie a questa poderosa crescita il debito pubblico in rapporto al Pil è sceso dal 155 per cento del 2020 alla previsione del 140 per cento del 2023, ben 15 punti di taglio; tra il 2020 e il 2022 le entrate fiscali, grazie all'accelerazione impressa all'economia del governo Conte II, sono cresciute di 100 miliardi. Oggi tutto questo viene bruciato dall'austerità praticata dalla Meloni. Gli italiani ringraziano". (Rin)