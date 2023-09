Migranti: Johansson, 250 mila arrivi irregolari e 600 mila richieste di asilo nel corso dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Europa ci sono stati 250 mila arrivi irregolari di migranti e 600 mila richieste di asilo nel corso dell'anno. A dirlo la commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson, nel corso della conferenza finale del Consiglio Ue Affari interni di Bruxelles. "Quest'anno abbiamo ricevuto più di 250 mila arrivi irregolari nell'Unione europea. L'aumento principale è stato sulla rotta del Mediterraneo centrale verso l'Italia, soprattutto a Lampedusa, che è davvero sotto pressione", ha detto. Abbiamo assistito a una diminuzione nel Mediterraneo orientale, ma allo stesso tempo a un aumento in alcune isole greche, in particolare Lesbo e Samo, anch'esse sotto pressione. Abbiamo visto una situazione più o meno stabile nel Mediterraneo occidentale, ma un aumento nelle isole Canarie e un leggero aumento in Bielorussia", ha aggiunto. "Allo stesso tempo, abbiamo 600 mila domande di asilo, più del doppio degli arrivi irregolari. E questo dimostra che la nostra sfida è molto più grande della prevenzione degli arrivi irregolari. Dobbiamo lavorare con i Paesi terzi per tutti coloro che arrivano legalmente, in aereo, per richiedere asilo nell'Unione europea. Adesso c'è una vera comprensione da parte degli Stati membri che il destino di tutti dipende da azioni comuni", ha concluso Johansson. (Beb)