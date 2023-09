Decreto Asset: Bergesio (Lega), rispondiamo a esigenze famiglie e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il provvedimento che votiamo oggi vuole rispondere alle esigenze di famiglie e imprese, alle problematiche emerse negli ultimi anni di forte crisi e difficoltà, mitigarne gli effetti negativi. Le novità introdotte dal decreto riguardano - tra le altre - la complessa materia delle licenze dei taxi, nonché gli investimenti strategici nel settore delle infrastrutture, ma anche il caro voli e il prelievo sugli extraprofitti delle banche, limitato al 2023. Ricordiamo che i primi 5 Istituti di credito, nel primo semestre 2023, hanno già accumulato un margine di interesse di 40 miliardi di euro. Gli introiti sono destinati all'aiuto per i mutui prima casa e al taglio delle tasse: si tratta quindi, come ribadito dal vicepremier Salvini, di una 'norma di equità sociale'". Lo ha detto il senatore della Lega, Giorgio Maria Bergesio, intervenendo in dichiarazione di voto, in Aula a palazzo madama, al decreto legge Asset. "Con l'emendamento del governo con cui, su indicazione della Lega e del ministro Giorgetti, si salvano le piccole banche, quelle vicine ai territori che erogano credito più facilmente alla clientela più piccola, andiamo a salvaguardare i risparmi delle famiglie e delle piccole imprese - ha aggiunto il parlamentare -. Questa maggioranza parlamentare e il governo hanno dimostrato capacità di dialogo e determinazione nell'analizzare e approvare provvedimenti importanti come questi. Sappiamo bene che il 'buon cavallo si vede dalla lunga corsa': noi siamo in sella e cercheremo ogni giorno di dare risposte concrete a tutti gli italiani".(Rin)