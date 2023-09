Piemonte: da domani prendono il via gli Stati generali dell'export ad Alba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prenderanno il via domani gli Stati generali dell'export. La quinta edizione si terra ad Alba (Piemonte) e vedrà tra gli ospiti quattro presidenti di Regione, sindaci e imprenditori contando su oltre 70 relatori. La kermesse è organizzata dal Forum Italiano dell'Export, presieduto da Lorenzo Zurino. "L'export e al Made in Italy sono vitali per l'economia italiana e gli Stati Generali sono un momento prezioso nel quale il Sistema Paese nelle sue diverse articolazioni si confronta e discute su temi legati a questo settore così strategico - ha affermato Zunino - con l'aiuto di autorevoli rappresentanti che hanno messo a disposizione dell'evento la loro esperienza, professionalità e competenza". ha concluso. (Rpi)