Decreto Asset: Fregolent (Azione-Iv), molto rumore per nulla

- Questo decreto Asset "è molto rumore per nulla. L'opposizione non ha nemmeno dovuto fare ostruzionismo: ci ha pensato la maggioranza, che ha fatto una fatica enorme ad arrivare in fondo a questo provvedimento. Con questo decreto non si porta a casa nulla per l'economia del Paese. E lo dimostrano i tassi di interesse, il nostro spread con la Germania è diventato peggiore di quello della Grecia. Grazie per questo regalo. Per tutti questi motivi votiamo contro la fiducia a questo decreto". Lo ha detto la senatrice del gruppo Azione-Italia viva-Renew Europe, Silvia Fregolent, in Aula al Senato durante le dichiarazioni di voto sul decreto Asset. "Il decreto asset, appena emanato, aveva un cappello trionfale. L'intento era di tutelare la nostra economia, i nostri asset strategici, e dare uno stop alle speculazioni ai danni dei cittadini. E invece niente - ha aggiunto la parlamentare - marcia indietro su tutto. Sul caro voli, su cui si era arrivati tardivamente quando i rincari avevano già gravato sulle tasche degli italiani; sulla tassa sugli extraprofitti, che ha visto la nostra contrarietà e che ha fatto perdere 900 milioni agli italiani; infine sui taxi, su cui hanno deciso di non decidere disinteressandosi dei disagi vissuti ogni giorno dai cittadini. Un decreto omnibus che non riguarda più gli asset strategici del Paese e dà piccole mance a portatori di interessi particolari, ma soprattutto che non risolve i problemi degli italiani". (Rin)