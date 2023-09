Energia: Arera, bolletta elettrica in aumento del 18,6 per cento nel quarto trimestre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento del prezzo dell'energia elettrica, per chi è ancora in tutela, è dovuto all'andamento delle attuali quotazioni all'ingrosso (Pun), previste in aumento per il quarto trimestre 2023 anche a causa del costo del gas naturale che normalmente cresce nelle stagioni più fredde. A livello di scenario, positivo il riempimento degli stoccaggi gas italiani ed europei, che hanno raggiunto già ad agosto oltre il 90 per cento della capacità disponibile, in largo anticipo rispetto alla scadenza del primo novembre prevista dalle norme europee. Il prezzo del gas per i clienti ancora in tutela, per il gas consumato nel mese di settembre, verrà pubblicato il prossimo 3 ottobre 2023 (secondo giorno lavorativo, dopo la fine del mese di riferimento - delibera 374/2022/R/gas). La spesa per l'energia elettrica per la famiglia-tipo nell'anno scorrevole (compreso tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2023) sarà di circa 889,60 euro, segnando un -32,7 per cento rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente (primo gennaio - 31 dicembre 2022). Nel dettaglio delle singole componenti in bolletta, per l'energia elettrica si registra un +18,6 per cento del prezzo finale della famiglia tipo, a 28,29 centesimi di euro al kWh, in netta diminuzione rispetto ai 66,01 centesimi che caratterizzavano il quarto trimestre 2022 (-57 per cento circa). Il prezzo attuale è sostanzialmente legato al forte incremento della componente PE a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica (+19,4 per cento), e della voce oneri di sistema (+0,4 per cento), leggermente compensata da una riduzione della componente PD a copertura dei costi di dispacciamento (-1,2 per cento); la componente Ppe per il corrispettivo di perequazione è rimasta invariata. Restano invariate le tariffe di rete regolate (Trasporto, distribuzione e misura). (segue) (Com)