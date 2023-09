Energia: Arera, bolletta elettrica in aumento del 18,6 per cento nel quarto trimestre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rimane rilevante il supporto fornito dai bonus sociali energia a sostegno delle famiglie. Questi vengono erogati direttamente in bolletta a tutte le famiglie aventi diritto, a condizione che abbiano un Isee valido nel corso del 2023 ed entro la soglia di 15.000 euro (30.000 euro per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico). A tal proposito si ricorda che l'Isee ha una validità coincidente con l'anno solare ed è quindi importante presentare la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), qualora non sia stato già fatto nel corso di quest'anno, per ottenere la certificazione per il 2023. In occasione delle recenti analisi effettuate sui consumi elettrici è emersa l'opportunità di affiancare alla famiglia tipo con consumo annuo di 2.700 kWh, da sempre utilizzata come indice di riferimento per l'aggiornamento trimestrale delle condizioni di tutela, il cliente domestico con consumo medio riscontrato pari a 2.000 kWh/anno. Pertanto, sul sito di Arera saranno disponibili anche i dati sull'aggiornamento delle bollette elettriche per il cliente domestico in tutela calcolati sui consumi di 2.000 kWh/anno, in aggiunta a quelli della famiglia tipo da 2.700 kWh/anno. (Com)