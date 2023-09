Ue: Graziano (Fincantieri), per difesa comune necessario rendere più efficace spesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Ucraina “ha riproposto” con forza “il tema della difesa comune europea”. Lo ha detto il generale Claudio Graziano, presidente di Fincantieri, intervenendo in occasione della scuola politica “The young hope” organizzata a Roma. Le priorità indicate dal generale, lungo questa strada, sono la “sovranità tecnologica, per non essere schiacciati da Russia e Cina, il potenziamento della capacità industriale e una contestuale riduzione della frammentazione, che è un problema forte dell’industria della difesa europea, in modo da rendere più efficace la spesa”. La cooperazione europea, dunque, dovrebbe partire “dal definire quei sono le esigenze comuni di sicurezza”, ha poi concluso. (Rin)