Sanità: al centro commerciale Maximo di Roma il Villaggio della salute Cri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per un fine settimana il Maximo shopping center di Roma si trasformerà in un grande Villaggio della Salute per promuovere una cultura di prevenzione e stili di vita sani. Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, piazza Gabriella Ferri, antistante il grande centro commerciale del Laurentino, ospiterà il Villaggio della Croce Rossa Italiana con tantissime attività per sensibilizzare e informare sulla salute, occasioni per poter svolgere gratuitamente screening medici gratuiti, assistere a simulazioni e dimostrazioni di intervento in situazioni di pericolo ed emergenza e visitare una grande esposizione dei mezzi speciali della Cri. Sabato dalle ore 15 alle 22 e domenica dalle 10 alle 17, presso i gazebo e gli stand allestiti in piazza Gabriella Ferri, gli operatori spiegheranno al pubblico le più comuni manovre salvavita; eseguiranno mass-training; dimostreranno come si interviene, e con quali attrezzature, per prestare soccorso in situazioni speciali, ad esempio in acqua o con l'ausilio di unità cinofile o anche quando è necessario operare con un alto biocontenimento. Sarà attrezzata anche un'area che riproduce un bar, ribattezzata Bar-collo, dove sabato alle 17 e domenica alle 12 verrà simulato un terremoto e il conseguente intervento dei mezzi di soccorso. Domenica mattina, dalle 7.30 alle 13, si potrà anche donare il sangue e i sanitari sensibilizzeranno sull'importanza della donazione. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Maximo Shopping Center e la Croce Rossa Italiana - Comitato Municipio 9 di Roma, che ha coinvolto per l'occasione decine di medici, operatori sanitari e volontari dell'organizzazione che daranno vita ad un weekend come non si era mai visto in un grande centro commerciale italiano. "Questo progetto, sviluppato con il fondamentale contributo della Croce Rossa Italiana, in particolare del Comitato di Municipio di Roma 9, ci rende oltremodo orgogliosi – afferma Alessandro Allegri, direttore del Maximo Shopping Center -. Con un evento che è senza precedenti per dimensioni e location in cui si svolge, crediamo di interpretare nel migliore dei modi il ruolo di responsabilità sociale che un grande centro commerciale dovrebbe assumersi nel dedicare attenzione al territorio in cui attua il suo servizio. Il Maximo e piazza G. Ferri per due giorni saranno il luogo in cui informare, fare formazione e dare esempi concreti sulla salute e sani stili di vita. Ma sarà anche una incredibile opportunità per migliaia di romani per un controllo sul proprio stato di salute, anche per chi, per i più svariati motivi, non ha potuto farlo altrimenti". "Nell'ottica del legame sempre più consolidato con il territorio e in occasione di questo grande evento – aggiunge Francesco Sirello, asset manager di Cpi property group - il Maximo Shopping Center, gestito da Cushman & Wakefield, vuole confermare il suo ruolo non solo come riferimento commerciale e di servizio a supporto della comunità, ma anche come un luogo di aggregazione nel quale abbiano spazio anche temi di utilità e rilevanza sociale, salute e prevenzione attraverso partnership di grande livello come quella con la Croce Rossa Italiana. E' importante sottolineare che crediamo molto in questo progetto ed è per questo che ci auguriamo che "Il Villaggio della Salute" possa diventare un appuntamento annuale". (Com)