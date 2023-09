Imprese: Folgiero (Fincantieri), transizione verde deve coinvolgere anche porti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la crescita dei controlli sui piani di decarbonizzazione, il settore della cantieristica navale sta attraversando una "fase evolutiva" dettata da una forte esigenza di innovazione, per cui è necessario che i politici creino “uno stimolo che non sia una punizione” quando impongono al settore obiettivi di riduzione delle emissioni. Lo ha dichiarato l’Amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, in un’intervista a “Sustainable Views”. L’azienda – ha spiegato l’Ad – è pronta a sperimentare e convalidare nuove tecnologie a basse emissioni di carbonio per contribuire a diminuire le emissioni del settore: “Il ruolo di Fincantieri è quello di proporre soluzioni e validarle per gli armatori”, ha sottolineato Folgiero, chiarendo che l’azienda sta valutando alternative come l'idrogeno e il nucleare per gestire le operazioni navali che si basano quasi esclusivamente sul petrolio e sul gas naturale liquefatto. L’importante, però, è che il settore venga sostenuto e non punito in questa fase di transizione, ha rimarcato Folgiero, anche in riferimento a una potenziale tassa sulle emissioni del trasporto marittimo che si sta discutendo a livello di Unione europea e di Onu: “Nessuno può negare che questa [tassa sul trasporto marittimo] sia il modo per creare un costo alternativo [per le emissioni del trasporto marittimo]", ha dichiarato, esortando i politici a garantire che tale tassa sia ragionevole e a non "uccidere un'industria con gli algoritmi". Altro punto fondamentale è poi per Folgiero il coinvolgimento dell'intero "ecosistema" marittimo nella decarbonizzazione del settore: "Non ci può essere una transizione energetica in mare se non avviene anche nei porti", ha affermato, aggiungendo che anche le infrastrutture a terra devono essere attrezzate adeguatamente. "Dobbiamo essere convinti del fatto che la decarbonizzazione sia un percorso imprescindibile da cui non possiamo deviare o fare marcia indietro”, ha concluso l’Ad di Fincantieri. (Rin)