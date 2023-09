Brasile: Banca centrale stima crescita Pil al 2,9 per cento nel 2023 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto prevedono gli analisti di oltre cento istituzioni finanziarie del Paese, nel rapporto settimanale "Focus", diffuso dalla Banca centrale (Bc) il 25 settembre, il Brasile dovrebbe chiudere il 2023 con una crescita dell'economia pari al 2,92. Più ottimistiche le stime del governo. Nel bollettino MarcoFiscale diffuso il 18 settembre, il ministero delle Finanze prevede una crescita del pil al 3,2 per cento nel 2023, al rialzo rispetto alla precedente proiezione pubblicata a luglio in cui prevedeva un'espansione del 2,7 per cento. Nel rapporto diffuso il 18 settembre anche l'Organizzazione per la Cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) prevede che l'economia del Brasile registrerà una crescita del 3,2 per cento nel 2023. La stima per l'anno in corso è di 1,5 punti percentuali superiore rispetto alla stima di giugno. (segue) (Brb)